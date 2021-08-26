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    Şanlıurfa’da silahlı saldırıda yaralanan çocuk da öldü

    İçinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki babanın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, katilleri arıyor.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 14:13
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    Şanlıurfa’da silahlı saldırıda yaralanan çocuk da öldü

    15 Ağustos’ta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde Kadir Altın'ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı.

    Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın (47) ile oğlu Yusuf Altın (11) yaralandı.

    Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Yusuf Altın ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Burada yoğun bakıma alınan Yusuf Altın, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

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    POLİS, KATİL ZANLILARINI ARIYOR

    Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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