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    Şanlıurfa’da, Siverek Adliyesi önünde kavga

    Siverek ilçesinde, Siverek Adliyesi bahçesinde duruşma bekleyen Türk ve Yaygın aileleri arasında kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavgayı, polis ekipleri ayırdı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 11:56
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    Şanlıurfa’da, Siverek Adliyesi önünde kavga

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sabah saatlerinde duruşma için Siverek Adliyesi bahçesinde bekleyen Yaygın ve Türk ailesi arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

    Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Kavga anları, adliye bahçesinde bekleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kavga sonrasında birbirinden davacı olan taraflar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa’da, Siverek Adliyesi önünde kavga #1

    Şanlıurfa’da, Siverek Adliyesi önünde kavga #2

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