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    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 03:11
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    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı.

    Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

    Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı #1

    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı #2

    Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı #3

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