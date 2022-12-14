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    Şanlıurfa'da sobadaki sızan gazdan zehirlenen çift, öldü

    Bozova'da yaşayan Karlıdağ çifti, evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
    • 14.12.2022 - 18:57
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    Şanlıurfa'da sobadaki sızan gazdan zehirlenen çift, öldü

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Eskin Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Mevlüt Karlıdağ (70) ve Hanım Karlıdağ (66) çifti, gece ısınmak için evde sobaya kömür attı ve daha sonra uykuya daldı.

    Sabah saatlerinde çifte telefonla ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde eve gelip pencereden içeri baktıklarında Karlıdağ çiftini hareketsiz buldu.

    Zehirlenerek yaşamını yitirdiler

    İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt ve Hanım Karlıdağ'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

    Karlıdağ çiftinin cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da sobadaki sızan gazdan zehirlenen çift, öldü #1


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