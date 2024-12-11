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Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı ve sopalı kavga

Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı ve sopalı kavga Eyyübiye ilçesinde inşaat malzemesi satılan iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.