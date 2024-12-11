DHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde korku dolu anlar...
Batıkent Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemesi satan bir iş yerinin önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
KAVGADA SİLAHLAR ATEŞLENDİ
Sopalarla birbirlerine saldıran gruptan biri, yanındaki tabancayı çıkarıp havaya ateşledi.
Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Görüntülerde; tarafların sopalarla birbirlerine saldırması ve silahla havaya ateş açılması yer aldı.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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