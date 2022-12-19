Şanlıurfa'da, son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk ele geçirildi

Gıda İmalatçılar sitesinde depolara yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk eti, imha edildi.

Şanlıurfa’da gıda terörüne izin verilmedi…

Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendisleri, Eyyübiye ilçesindeki göre Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesi'ndeki depolarda denetim gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, depolardan son kullanma tarihi geçmiş tavuk etleri çıktı.

Etler imha edildi

AA’nın haberine göre; ele geçirilen tarihi geçmiş tavukların 7 ton 150 kilo olduğu açıklandı.

El konulan etler imha edildi, iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.