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    Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 18:03
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    Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada

    Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

    Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve soplarla saldırdı.

    2 kişi, aldığı sopa darbeleri ile yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Dakikalarca süren kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ekiplerin müdahalesi ile taraflar dağıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada #1

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