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Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 01.09.2021 - 18:00
- Güncelleme : 01.09.2021 - 18:03
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve soplarla saldırdı.
2 kişi, aldığı sopa darbeleri ile yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dakikalarca süren kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa’da, sopalı kavga kamerada VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin müdahalesi ile taraflar dağıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.