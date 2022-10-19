Petrol
90.58
0.61%
Euro
18.1711
-0.86%
Dolar
18.593
0.05%
Altın
976.22
-1.14%
Borsa
3907
1.70%
Bitcoin
361.940
-1.91%
BTXN Coin
9.39
-1.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada

    Husumetlilerinin tarlasına giden şahıslar, çiftçiyi tekme tokat döverek o anları cep telefonuyla kaydetti.
    • 19.10.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli iki aile arasında çıkan tartışma dehşet saçtı.

    İki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin ayırdığı kavgada olay yerinden dağılan şahıslar, sonra eline sopa alarak tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan 53 yaşındaki Cemil Ç.’nin yanına gitti.

    Hem dövdüler hem video çektiler

    Cemil Ç.’yi darbetmeye başlayan saldırganlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

    4 kişi gözaltına alındı

    Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada VİDEO

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsıni hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da sopalı saldırı kamerada #1

    Şanlıurfa da sopalı saldırı kamerada #2

    Şanlıurfa da sopalı saldırı kamerada #3


    Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Sevenlerini üzen haber!
    Medya

    Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Sevenlerini üzen haber!

    'Türkiye ile anlaşmadaki şartları karşılamalıyız'
    Dünya

    'Türkiye ile anlaşmadaki şartları karşılamalıyız'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir