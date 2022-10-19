Husumetlilerinin tarlasına giden şahıslar, çiftçiyi tekme tokat döverek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli iki aile arasında çıkan tartışma dehşet saçtı.

İki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ayırdığı kavgada olay yerinden dağılan şahıslar, sonra eline sopa alarak tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan 53 yaşındaki Cemil Ç.’nin yanına gitti.

Hem dövdüler hem video çektiler

Cemil Ç.’yi darbetmeye başlayan saldırganlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

4 kişi gözaltına alındı

Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada VİDEO



Hayati tehlikesi bulunuyor

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsıni hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.