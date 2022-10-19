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Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada
- 19.10.2022 - 13:14
- Güncelleme : 19.10.2022 - 14:44
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli iki aile arasında çıkan tartışma dehşet saçtı.
İki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ayırdığı kavgada olay yerinden dağılan şahıslar, sonra eline sopa alarak tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan 53 yaşındaki Cemil Ç.’nin yanına gitti.
Hem dövdüler hem video çektiler
Cemil Ç.’yi darbetmeye başlayan saldırganlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.
4 kişi gözaltına alındı
Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da sopalı saldırı kamerada VİDEO
Hayati tehlikesi bulunuyor
Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsıni hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İnceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.