Şanlıurfa’da suç makinesi yakalandı Vatandaşları canından bezdiren suç makinesi, Siverek Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarını değerlendirmeye aldı.

Çalışma başlatan ekipler, mağdurların ifadeleri dinledi, yüzlerce dakikalık güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini izledi.

Suç makinesi

Polis, hırsızlık olayını 20 yaşındaki B.S.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu âdete suç makinesi olan B.S., saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Tutuklandı

B.S.’nin otomobil, motosiklet, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olmak üzere toplamda 12 suça karıştığı belirlendi.

Emniyette alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.S., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.