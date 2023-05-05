Şanlıurfa’da suç makinesi yakalandı

İHA
Şanlıurfa'nın Siverek Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarını değerlendirmeye aldı.
Çalışma başlatan ekipler, mağdurların ifadeleri dinledi, yüzlerce dakikalık güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini izledi.
Suç makinesi
Polis, hırsızlık olayını 20 yaşındaki B.S.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu âdete suç makinesi olan B.S., saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.
Tutuklandı
B.S.’nin otomobil, motosiklet, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olmak üzere toplamda 12 suça karıştığı belirlendi.
Emniyette alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.S., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.