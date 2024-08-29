İHA
20 yaşındaki İde Kılıç, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi kırsal Gögeç Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalına düştü.
İde Kılıç'ın sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, sağlık ekipleriyle dalgıç polisler yönlendirildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu İde Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kılıç'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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