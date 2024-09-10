Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

DHA
Şanlıurfa'nın Amaçlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Beşir, sıcaklardan bunalınca evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına girdi.
Yüzme bilmediği öğrenilen çocuğun akıntıya kapıldığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.
BOĞULDU
Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Beşir'in cesedi, suya girdiği noktaya 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Beşir'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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