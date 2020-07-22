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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kuzenlere henüz ulaşılamadığı öğrenildi.