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    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

    AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kuzenlere henüz ulaşılamadığı öğrenildi.
    • AA
    • 22.07.2020 - 14:45
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    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Dolutepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

    ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kuzenlere ulaşılamadı. Ekipler, kanal boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Olayı duyan kuzenlerin yakınları bölgede yoğunluk oluşturdu.

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu #1

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu #2

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu #3

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu #4

    Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu #5

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