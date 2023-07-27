Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı Haliliye ilçesinde ilerleyen otomobil sulama kanalına devrildi. Bu sırada akıntıya kapılarak kaybolan İshak A.'nın cansız bedeni bulundu.

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında korkunç bir olay yaşandı.

İbrahim A. yönetimindeki otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü ile yanındaki eşi ve 3 çocuğu akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılan anne, baba ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Minik çocuğun cesedine ulaşıldı

Ailenin en küçük çocuğu olan İshak A. akıntıya kapılarak kayboldu. Dün başlayan 1,5 yaşındaki İshak A.'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Dalgıç polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İshak A.'nın cesedine ulaşıldı. İshak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.