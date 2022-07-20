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    Şanlıurfa'da Suriye uyruklu çocuk, cami avlusunda bıçaklandı

    Cami avlusunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto, hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.07.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:16
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    Şanlıurfa'da Suriye uyruklu çocuk, cami avlusunda bıçaklandı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nde yer alan avluda, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

    17 yaşındaki Nasir Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli kaçtı.

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    İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şanlıurfa'da Suriye uyruklu çocuk, cami avlusunda bıçaklandı

    Soruşturma devam ediyor

    Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Şanlıurfa da Suriye uyruklu çocuk, cami avlusunda bıçaklandı #1

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