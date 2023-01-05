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    Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti

    Sokak ortasında tartışmaya başlayan iki grup bir süre sonra kavgaya tutuştu. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 05.01.2023 - 12:02
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:35
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    Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti

    Şanlıurfa'da sokak ortasında gergin anlar yaşandı.

    Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Suriye uyruklu iki grup kavgaya tutuştu.

    Tekme ve yumruklu saldırıya döndü

    Bilinmeyen nedenle başlayan kavga bir süre sonra alevlendi.

    Taraflar, kısa sürede birbirlerine tekme ve yumruk ile saldırmaya başladı.

    O anlar kamerada

    Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti ViDEO

    Şanlıurfa da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti #1

    Şanlıurfa da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti #2

    Şanlıurfa da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti #3

    Şanlıurfa da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti #4

    Şanlıurfa da Suriyeli iki grup tekme tokat kavga etti #5


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