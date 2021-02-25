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    Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

    Tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, baskın yaptıkları evde Roma dönemine ait eşyalara el koydu.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 11:35
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    Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

    Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor...

    Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı haberini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, şüpheli eve baskın düzenlendi.

    BİRÇOK ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon sonucunda Bizans dönemine ait 51 sikke, 6 ok ucu, hayvan figürü toprak heykel ile 6 obje ele geçirdi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan bir şahıs jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı #1

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