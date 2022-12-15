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- Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi
Zabıta ekipleri, raflardan topladıkları son kullanma tarihi geçen ürünleri imha etti. 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.
- 15.12.2022 - 14:06
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, market raflarındaki ürünlere yönelik inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sırasında 33 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edildi.
Satılamayacak ürünleri raflardan topladılar
Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler kapsamında ekipler, bazı ürünlerin satılamayacak duruma geldiğini belirledi.
Ekipler, reyonlardan topladıkları ürünleri marketten dışarı çıkararak imha etti. Söz konusu denetim objektiflere yansıdı.
33 markete 19 bin 173 lira ceza
AA'nın haberine göre, tarihi geçmiş ürün satan 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.