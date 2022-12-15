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    Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi

    Zabıta ekipleri, raflardan topladıkları son kullanma tarihi geçen ürünleri imha etti. 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.
    • 15.12.2022 - 14:06
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    Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi

    Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, market raflarındaki ürünlere yönelik inceleme gerçekleştirdi.

    Yapılan çalışmalar sırasında 33 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edildi.

    Satılamayacak ürünleri raflardan topladılar

    Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler kapsamında ekipler, bazı ürünlerin satılamayacak duruma geldiğini belirledi.

    Ekipler, reyonlardan topladıkları ürünleri marketten dışarı çıkararak imha etti. Söz konusu denetim objektiflere yansıdı.

    33 markete 19 bin 173 lira ceza

    AA'nın haberine göre, tarihi geçmiş ürün satan 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #1

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #2

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #3

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #4

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #5

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #6

    Şanlıurfa da tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza kesildi #7


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