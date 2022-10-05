Gümrük Hanı çevresindeki bir lokanta personeli, han içindeki su kanalına yemek artıklarının bulunduğu bulaşık suyu döktü. O anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepkilere yol açtı...

Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırıldı.

Yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi

Asırlardır canlılığını koruyan han, her gün yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi hanın çevresinde de birçok restoran bulunuyor.

Yemek artıklı bulaşık suyunu döktü

Bölgedeki bir lokantanın çalışanının, iş yerinde biriken yemek artıklı bulaşık suyunu su kanalına döktüğü görüldü.

O anlar kaydedildi

Ardından bidonunu da kanal suyunda yıkayan kişi saniye saniye kaydedildi.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerin paylaşılmasıyla özellikle bölge halkı büyük tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü VİDEO























