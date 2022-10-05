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    Şanlıurfa'da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü

    Gümrük Hanı çevresindeki bir lokanta personeli, han içindeki su kanalına yemek artıklarının bulunduğu bulaşık suyu döktü. O anlar kameralara yansıdı.
    • 05.10.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:37
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    Şanlıurfa'da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü

    Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepkilere yol açtı...

    Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırıldı.

    Yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi

    Asırlardır canlılığını koruyan han, her gün yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

    Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi hanın çevresinde de birçok restoran bulunuyor.

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #1

    Yemek artıklı bulaşık suyunu döktü

    Bölgedeki bir lokantanın çalışanının, iş yerinde biriken yemek artıklı bulaşık suyunu su kanalına döktüğü görüldü.

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #2

    O anlar kaydedildi

    Ardından bidonunu da kanal suyunda yıkayan kişi saniye saniye kaydedildi.

    DHA'nın aktarımına göre; görüntülerin paylaşılmasıyla özellikle bölge halkı büyük tepki gösterdi.

    Şanlıurfa'da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü VİDEO

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #3

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #4

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #5

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #6

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #7

    Şanlıurfa da tarihi han içindeki su kanalına bulaşık suyu döküldü #8


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