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    Şanlıurfa'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

    İki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. 25 yaşındaki Mehmet Kılıç silahla yaralanarak yaşamını yitirirken, olay sonrası yakalanan saldırgan Osman Resul ise tutuklandı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:07
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    Şanlıurfa'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

    Şanlıurfa'nın Ekmekli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, Mehmet Kılıç ile Osman Resul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Osman Resul, yanındaki tabancayla Mehmet Kılıç’a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Kılıç'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olay sonrası kaçan Resul ise jandarmaya teslim edildi. Resul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da tartıştığı arkadaşını öldürdü #1

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