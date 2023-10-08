Şanlıurfa'da taşlı sopalı borç kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mahmut Knesavi (30) Enes Knesavi (31) ve Mustafa H. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kişi gözaltında

Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayda ağır yaralanan Mustafa H., Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)