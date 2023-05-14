Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgası Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.

İHA

Seçim atmosferi ülkemizde tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bayram havasında sandığa gidilen seçimlerde bu kez de görenleri üzen bir olay yaşandı.

Farklı adaylara oy veren aşiretler birbirine girdi

Şanlıurfa'da Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi.

Aracın camları kırıldı

Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Kavga kameraya yansıdı.