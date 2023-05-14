İHA

atmosferi ülkemizde tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bayram havasında sandığa gidilen seçimlerde bu kez de görenleri üzen bir olay yaşandı.

Farklı adaylara oy veren aşiretler birbirine girdi

Şanlıurfa'da Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgası
Şanlıurfa'da seçim kavgası

Aracın camları kırıldı

Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı.

Çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kavga kameraya yansıdı.