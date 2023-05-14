Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgası

İHA
Seçim atmosferi ülkemizde tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye'nin dört bir yanında bayram havasında sandığa gidilen seçimlerde bu kez de görenleri üzen bir olay yaşandı.
Farklı adaylara oy veren aşiretler birbirine girdi
Şanlıurfa'da Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi.
Aracın camları kırıldı
Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
Kavga kameraya yansıdı.