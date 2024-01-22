İHA
Şanlıurfa'da korkutan bir olay yaşandı.
İnşaatta çalışan işçi Mehmet Gümüş, felaketin eşiğinden döndü.
İnşaatta ayağına şiş saplandı
Çalıştığı sırada Gümüş'ün ayağına demir şiş saplandı.
Bir kısmı ayağında bir kısmı dışarda kalan şişi görünce arkadaşlarından yardım istedi.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi ambulansla civardaki hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar itfaiye ekibinden yardım istedi
Uzun süre yaralıya müdahale eden doktorlar, Gümüş'ün ayağındaki demiri çıkarabilmek için itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gerekli malzemeleriyle giden itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şişi, işçinin ayağından çıkardı.
Gümüş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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