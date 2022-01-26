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Şanlıurfa’da, telefon dolandırıcılarına operasyon
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları FETÖ suçlamasıyla korkutarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
- DHA
- 26.01.2022 - 16:02
- Güncelleme : 26.01.2022 - 16:20
Şanlıurfa’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 ilde kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, aradıkları kişileri FETÖ soruşturmasında isimlerinin geçtiğini söyledikleri, bu şekilde korkutarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
6 MİLYON LİRA DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin 2 ay süren fiziki ve teknik takibinde, bu yöntemle 6 milyon lira dolandırıcılık yaptığı saptanan 6 şüpheli, savcılık kararıyla adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa’da, telefon dolandırıcılarına operasyon VİDEO