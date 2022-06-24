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    Şanlıurfa'da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

    Temizlik işçisi Yusuf Akın, çalışırken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını alan Mehmet Öztürk, Akın'a sarılarak teşekkür etti.
    • 24.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:57
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    Şanlıurfa'da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

    Şanlıurfa’da, Birecik Belediyesi'nde 4 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Yusuf Akın, Meydan Mahallesi'nde sokakları süpürdüğü sırada içinde kimlik ile 3 bin euro olan bir cüzdan buldu.

    Akın'ın verdiği bilgiler aracılığı ile belediye görevlileri, cüzdan sahibi Mehmet Öztürk’ün telefon numarasına ulaştı.

    “Kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım”

    Temizlik işçisinden cüzdanını teslim alan Öztürk, Akın'a sarılarak teşekkür etti. DHA’nın haberine göre; Mehmet Öztürk, "Cüzdanı kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum." dedi.

    Şanlıurfa'da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti VİDEO

    “Boğazımdan haram lokma geçmedi"

    Temizlik işçisi Yusuf Akın ise yerde cüzdanı bulduktan sonra sahibini aradığını belirterek, "İçinde para bulunan cüzdan sahibine ulaşarak emanetini ona teslim ettim. Şimdiye kadar alnımın teriyle kazandım, boğazımdan haram lokma geçmedi." diye konuştu.

    Şanlıurfa da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti #1

    Şanlıurfa da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti #2

    Şanlıurfa da temizlik işçisi, içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti #3


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