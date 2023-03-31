Şanlıurfa'da terör operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Türkiye, terörle etkin mücadelesini sürdürüyor... Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya katılmak isteyenlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Geç saatlere kadar ifadeleri alındı Operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen ve gece geç saatlere kadar ifadeleri alınan 24 şüpheli, daha sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 23'ü tutuklandı Nöbetçi hakimlik, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.