Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt içinde terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.