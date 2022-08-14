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    Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

    Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 14.08.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:22
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    Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

    Yurt içinde terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    6 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

    Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #1

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #2

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #3

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #4

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #5

    Şanlıurfa da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı #6


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