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- Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- 14.08.2022 - 15:12
- Güncelleme : 14.08.2022 - 15:22
Yurt içinde terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.