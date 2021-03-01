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    Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı

    Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 14:03
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    Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı

     

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI TERÖR OPERASYONU

    Ekipler, terör örgütünü öven ve teşvik eden paylaşım yapan kişilere yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Yapılan baskınlarda, 8 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı #1

    Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı #2

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