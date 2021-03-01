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- Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 01.03.2021 - 14:03
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI TERÖR OPERASYONU
Ekipler, terör örgütünü öven ve teşvik eden paylaşım yapan kişilere yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan baskınlarda, 8 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.