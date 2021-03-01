Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 8 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI TERÖR OPERASYONU

Ekipler, terör örgütünü öven ve teşvik eden paylaşım yapan kişilere yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan baskınlarda, 8 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.





