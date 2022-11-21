Şanlıurfa’da teröristlere yer temin eden firari, etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’da teröristlere yer temin eden firari, etkisiz hale getirildi

PKK'lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısının şehit edilmesine ilişkin teröristlere yer temin ettiği belirlenen firarinin, 'Pençe-Kılıç' hava harekatında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi (28) şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya da yaralandı.

Teröristlere yer temin etti

Çatışmada ayrıca 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Çatışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi de tutuklandı.

Şükrü Can Kayadibi'nin şehit edilmesine ilişkin teröristlere yardım ettiği ve yer temin ettiği tespit edilerek aranan Nuri Çiftçi'nin (64), Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde saklandığı belirlenmişti.

(Şehit Şükrü Can Kayadibi)

Askeri karargahta etkisiz hale getirildi

DHA’nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Pençe-Kılıç' hava harekatında, Çiftçi'nin de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Çiftçi'nin, Ayn el-Arab kentinde F-16 savaş uçaklarıyla imha edilen askeri karargahta etkisiz hale getirildiği belirtildi.