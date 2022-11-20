Ters şeritte ilerleyen otomobil tehlike saçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

Ters şeride girip ilerleyen otomobili görenler, gözlerine inanamadı.

Tehlike saçtı

Tehlikeye aldırış etmeden son sürat ilerleyen aracın sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

Gözden kayboldu

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, trafiğin en yoğun olduğu bölgede ilerleyen otomobilin daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Şanlıurfa’da ters şeritte ilerleyen otomobil tehlike saçtı ViDEO





