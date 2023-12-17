DHA
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep otoyol gişelerinde meydana geldi.
Diyarbakır’dan İzmir’e giden A.E. yönetimindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsüne, arkasından gelen C.U.’nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır çarptı.
Otobüs yan yattı
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrilerek yan yattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, devrilen otobüste yaralanan 10 yolcuyu, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
10 yolcu yaralandı
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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