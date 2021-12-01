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- Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 adet uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 adet uyuşturucu ele geçirildi
Akçakale kırsalında ihbar üzerine dedektör ve köpekle uyuşturucu araması yapan ekipler, toprağın içinde 1250 adet uyuşturucu hap tespit etti. Şüpheli ise gözaltına alındı.
- DHA
- 01.12.2021 - 11:15
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Akçakale kırsalında dedektör ve köpekle arama yapan jandarma ekipleri bir ağacın altında toprağa gömülü halde 1250 uyuşturucu hap ele geçirdi.
HAPLARA EL KOYULDU
Operasyon kapsamında bulunan uyuşturucu maddelere el koyan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.