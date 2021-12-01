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Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 adet uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 adet uyuşturucu ele geçirildi

Akçakale kırsalında ihbar üzerine dedektör ve köpekle uyuşturucu araması yapan ekipler, toprağın içinde 1250 adet uyuşturucu hap tespit etti. Şüpheli ise gözaltına alındı.