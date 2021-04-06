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    Şanlıurfa’da toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulundu

    Jandarma ekipleri alınan ihbar üzerine kırsalda düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirdi. 9 şüpheli gözaltında alındı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:20
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    Şanlıurfa’da toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulundu

    Şanlıurfa’da jandarma ekipleri silah kaçakçılarına göz açtırmadı.

    Haliliye ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduran adresler olduğu ihbarını alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    AHIRDA VE TOPRAK ALTINDA GİZLENMİŞ

    Drone destekli operasyonda toprağa gömülmüş ve ahırda gizlenmiş silahlar ele geçirildi.

    Çok sayıda uzun namlulu silah, tabancalar ile bu silahlara ait mermilere el konuldu.

    9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Şanlıurfa’da toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulundu #6

    Şanlıurfa’da toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulundu #7

    Şanlıurfa’da toprağa gömülü uzun namlulu silahlar bulundu #8

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