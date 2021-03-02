Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Hafif ticari aracın devrilmesiyle birlikte meydana gelen kazada 38 yaşındaki İshak Aytış hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 45'inci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Şanlıurfa yönüne gelen Önder Aytış yönetimindeki 65 BB 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İshak Aytış’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YARALI

zada yaralanan sürücü Önder Aytış ile araçta bulunan Osman Diyar Aytış, Erkan Aytış, Sinan Aytış, Hakan Aytış ve İdris Aytış, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















