Şanlıurfa'da, tuvalette unutulan altın ve para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Otobüsten inip lavaboya giden kadın, içinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve Türk Lirası olan çantasını unuttu. Çantayı bulan vatandaşlar, kadına ulaşarak çantayı teslim etti.

İstanbul’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu otobüsündeki Vecihe Kınıfır, Suruç’ta bir petrol istayonunda verilen molada altın ve para dolu çantasını tuvaletin kapısında asılı unuttu.

Otobüs gittikten sonra tuvalete giden Kızılhöyük kırsal Mahalle Muhtarı Şahin Akbaş, kapıya asılı çantayı gördü.

İHA’nın haberine göre; çantanın fermuarını açan muhtar, içerisinde altın ve para olduğunu fark edince durumu petrolün sahibi olan akrabası Mahmut Akbaş’a iletti.

Otobüs firmaları ile irtibata geçildi

Çantayı alan şahıslar, muhafaza altına alarak kısa süre önce orada yakıt alan otobüslerin bağlı olduğu firmalarla irtibata geçti.

Şanlıurfa’daki bir firma ile yapılan görüşmede çantanın İstanbul’dan Şanlıurfa’ya giden bir otobüsün yolcusuna ait olduğu belirlendi. Çantadaki altın ve paraları çıkartan şahıslar, hepsini saydıktan sonra çantaya geri koyarak sahibinin gelmesini bekledi.

“Çantayı burada bırakıp gitmiş”

Özel bir araçla petrol istasyonuna gelen Vecihe Kınıfır, içinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve Türk Lirası olan çantayı kontrol etti. Altın ve paralarının tam olduğunu gören Kınıfır, çantayı bulan muhtar ile muhafaza altına alan petrol istasyonu sahibine teşekkür etti.

Çantayı bulan Kızılhöyük Mahalle Muhtarı Şahin Akbaş, “Burası bayan lavabosu değil ama sanırım ellerini yıkamak için girmiş. Çantayı burada bırakıp gitmiş. Dokunmadık ama içerisinde yüklü miktarda altın ve para var. Ben de ellerimi yıkamak için girdiğimde buldum ve görevlilere teslim ettim.” dedi.

“Haram parada gözümüz yok”

Çantasını unutan Vecihe Kınıfır’a nasihatte bulunan petrol istasyonunun sahibi Mahmut Akbaş, “Senin paran helal para. Bizim haram parada gözümüz yok, Allah haram parayı bize nasip etmesin. Bir daha da lavaboya giderken unutmayın. Başka birisi de götürmüş olabilirdi.” dedi.

Şanlıurfa'da, tuvalette unutulan altın ve para dolu çanta sahibine ulaştırıldı VİDEO



Kadının çantasını unuttuğunu ve mahalle muhtarının bulduğunu söyleyen Mahmut Akbaş, “Muhtar bize teslim etti, biz de yetkililere parayı teslim ettik. Bu tür paralar bize kısmet olmasın, biz istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dürüst insanmış

Altın ve parasına kavuşan Vecihe Kınıfır ise ”Petrol sahibine teşekkür ediyorum. Paramızı teslim etti, dürüst bir insanmış.” dedi.

Otobüs sürücüsü ise petrol istasyonu sahibinin aracılığıyla kadına çantasını teslim ettiklerini söyleyerek herkese teşekkür etti.