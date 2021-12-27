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    Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu

    U dönüşü yapmak isteyen araçla karşıdan gelen aracın çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 17:28
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    Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu

    Şanlıurfa Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, 'U' dönüşü yapmak isterken başka bir otomobile çarptı.

    Otomobiller savrulup, tali yola sürüklendi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu VİDEO

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #1

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #2

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #3

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #4

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #5

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #6

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #7

    Şanlıurfa da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu #8

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