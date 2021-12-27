Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu

Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu

U dönüşü yapmak isteyen araçla karşıdan gelen aracın çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, 'U' dönüşü yapmak isterken başka bir otomobile çarptı.

Otomobiller savrulup, tali yola sürüklendi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da U dönüşü yapan araç, kazaya neden oldu VİDEO































