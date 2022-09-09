Şanlıurfa’da 'ücretsiz kart' tartışması

Otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında tartışma çıktı. Yolcunun indirilmesiyle son bulan tartışma, cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförü Müslüm İletmiş, aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı.

İletmiş, kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi.

Yolcular da dahil oldu

Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğu söyleyip tartışmayı sürdürdü.

Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu.

Gerginliğin büyümesi üzerine araçta bulunan kadınlar, kavga çıkması endişesiyle korkuya kapılarak kapıların açılmasını istedi.

O anları kayda aldı

Yolcunun araçtan indirilmesiyle tartışma son buldu.

Tartışma, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.