Petrol
90.95
2.02%
Euro
18.3272
0.54%
Dolar
18.237
0.08%
Altın
1.012
1.06%
Borsa
3534
2.82%
Bitcoin
384.810
8.39%
BTXN Coin
5.23
4.60%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Şanlıurfa’da 'ücretsiz kart' tartışması

    Otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında tartışma çıktı. Yolcunun indirilmesiyle son bulan tartışma, cep telefonuyla görüntülendi.
    • 09.09.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da 'ücretsiz kart' tartışması

    Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförü Müslüm İletmiş, aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı.

    İletmiş, kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi.

    Yolcular da dahil oldu

    Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğu söyleyip tartışmayı sürdürdü.

    Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu.

    Gerginliğin büyümesi üzerine araçta bulunan kadınlar, kavga çıkması endişesiyle korkuya kapılarak kapıların açılmasını istedi.

    O anları kayda aldı

    Yolcunun araçtan indirilmesiyle tartışma son buldu.

    Tartışma, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #1

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #2

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #3

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #4

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #5

    Şanlıurfa’da ücretsiz kart tartışması #6


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı
    3. Sayfa

    Bursa'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı

    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!

    Adana'da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı
    3. Sayfa

    Adana'da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı

    Görüş Bildir