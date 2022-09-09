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Şanlıurfa’da 'ücretsiz kart' tartışması
Otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında tartışma çıktı. Yolcunun indirilmesiyle son bulan tartışma, cep telefonuyla görüntülendi.
- 09.09.2022 - 14:31
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförü Müslüm İletmiş, aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı.
İletmiş, kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi.
Yolcular da dahil oldu
Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğu söyleyip tartışmayı sürdürdü.
Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu.
Gerginliğin büyümesi üzerine araçta bulunan kadınlar, kavga çıkması endişesiyle korkuya kapılarak kapıların açılmasını istedi.
O anları kayda aldı
Yolcunun araçtan indirilmesiyle tartışma son buldu.
Tartışma, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.