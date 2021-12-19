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    Şanlıurfa'da uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı

    Siverek ilçesinde amatör dağcı Alper Tunga Çolak (26), 50 metre yükseklikten inerken mahsur kaldı. 2 gün süresince mahsur kalan Çolak, balıkçılar tarafından fark edilerek, AFAD tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 01:53
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    Şanlıurfa'da uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı

    Şanlıurfa'da Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi kırsalında Adana’dan yola çıkıp bölgeyi gezen amatör dağcı 26 yaşındaki Alper Tunga Çolak, Fırat Nehri kenarındaki uçurumdan aşağı indi.

    48 SAAT SONRA BALIKÇILAR FARK ETTİ

    Bir süre sonra tekrar tırmanmak istedi ancak yağmurun etkisi ile kayganlaşan toprak ve kayalardan tırmanamadı. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan Çolak, 48 saat sonra bölgedeki balıkçılar tarafından fark edildi.

    BÖLGEYE AFAD EKİPLERİ GELDİ

    Balıkçılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri Çolak’ın kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ip ile aşağı sarkarak 50 metrelik uçuruma indi.

    Şanlıurfa da uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı #1

    3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

    Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucunda Çolak, mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. 2 gün boyunca aç ve susuz kalan Çolak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta tedaviye alındı.

    Şanlıurfa da uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı #2

    '‘DENEDİM, MAHSUR KALDIM’'

    Bölgeye gezmeye geldiğini söyleyen Alper Tunga Çolak, “İki gündür burada mahsur kalmışım, biraz tırmanabilir miyim diye deneyeyim dedim, yapamadım ve mahsur kaldım, 48 saat sonra balıkçıları gördüm ve yardım istedim” dedi.

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