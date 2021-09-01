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    Şanlıurfa'da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu

    Uygulama noktasına girmek istemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı kurtulan şahıslar, kimlik isteyen polislere direnince biber gazı uygulandı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 13:48
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    Şanlıurfa'da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seyir halinde olan 33 NPZ 76 plakalı otomobilde bulunan Abdullah F. ve Nihat A., uygulama noktasını fark etti.

    Uygulama noktasına takılmamak için yan yola girmek isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak şarampole uçtu.

    Kazayı gören polis ekipleri araçtakilere yardım etmek için olay yerine gitti.

    YARALI OLMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

    Araçta 2 kişinin olduğunu belirleyen polis ekiplerinin, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki iki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahısların yaralı olmadığını tespit etti.

    Şanlıurfa'da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu VİDEO


    Şanlıurfa da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu #1

    POLİSE KİMLİĞİNİ GÖSTERMEDİ

    Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler kimliklerini isteyince, arkadaşıyla birlikte kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polislere direnerek kimliğini vermedi.

    Uzun süre polise direnen sürücü, biber gazı ile müdahale edilince bu defa yalvarmaya başladı.

    Şanlıurfa da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu #2

    UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

    Yere yatırılıp etkisiz hale getirilen şahıs ve arkadaşı, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edilerek karakola götürüldü.

    Gerekli testleri yapılan her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu #3

    Şanlıurfa da uygulama noktasından kaçan araç şarampole uçtu #4

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