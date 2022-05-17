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    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

    Polis ekiplerince 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
    • 17.05.2022 - 08:46
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    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

    Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

    DHA'nın haberine göre; emniyet ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

    21 gözaltı

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #1

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #2

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #3

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #4

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #5

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #6

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #7

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #8

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #9

    Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı #10


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