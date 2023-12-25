Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, çok sayıda madde buldu. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

DHA

Türkiye'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Yurdun dört bir yanında yürütülen operasyonlarla zehir tacirlerinin tepelerine biniliyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Fazla sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler mekana operasyon düzenledi, yapılan aramada 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltında

8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ile tabancalara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)