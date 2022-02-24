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    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü

    28 yaşındaki madde bağımlısı uyuşturucu almak için para istediği annesini öldürdü, babasını ise yaraladı. Cinayet şüphelisini polisler linçten kurtararak, zırhlı araçla emniyete götürdü.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:59
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    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü

    Şanlıurfa’nın Akpınar Mahallesi’nde ikamet eden uyuşturucu madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı (28), ailesinden uyuşturucu almak için para istedi.

    Badıllı, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, annesi Hanife (76) ile babası Emin Badıllı’ya (81) ateş etti.

    ANNE ÖLDÜ, BABA YARALANDI

    Mermilerin isabet ettiği Hanife Badıllı yaşamını yitirirken, Emin Badıllı ise yaralandı.

    Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Emin Badıllı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ

    Acı haberi alıp eve gelen ailenin yakınları, İbrahim Halil Badıllı'nın uyuşturucudan çok sayıda suç kaydı olduğunu, ailesini sürekli ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü #1

    BODRUM KATTA YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan İbrahim Halil Badıllı’nın, oturdukları binanın bodrum katında gizlendiği tespit edildi.

    Polis, Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü #2

    LİNÇ GİRİŞİMİ

    Apartman bahçesinde bekleyen yakınları, çelik yelek giydirerek dışarı çıkarılan Badıllı'yı linç etmek istedi.

    Polis ekipleri tarafından bahçeden çıkarılan İbrahim Halil Badıllı, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü #3

    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü #4


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