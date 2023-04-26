Şanlıurfa'da vatandaşlar taciz girişimine kayıtsız kalmadı: Öldüresiye darbedildi 19 yaşındaki genç kız, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü şahısla parkta karşılaştı. Bunun üzerine bağırmaya başlayınca çevredekiler olaya dahil olarak tekme tokat saldırdı.

DHA Şanlıurfa'da dün hareketli dakikalar yaşandı. Öğle saatlerinde bölgede bulunan bir parkta taciz olayı tansiyonu yükseltti. Parkta dolaşan 19 yaşındaki Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı. Darbettiler Ergün E., bir anda tacize maruz kaldığını öne sürerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine çevrede bulunanlar da taciz iddiası üzerine Sait E.'ye linç girişiminde bulundu. Gözaltına alındılar İhbarla gelen polis ekipleri Ergün E. ile Sait E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Sait E., iftiraya uğradığını belirterek Ergün E. ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, cep telefonu kamerasına yansıyan linç girişimiyle ilgili incelemesi sürüyor.