DHA
Şanlıurfa'da dün hareketli dakikalar yaşandı.
Öğle saatlerinde bölgede bulunan bir parkta taciz olayı tansiyonu yükseltti.
Parkta dolaşan 19 yaşındaki Ergün E., daha önceden kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Sait E. ile karşılaştı.
Darbettiler
Ergün E., bir anda tacize maruz kaldığını öne sürerek bağırmaya başladı.
Bunun üzerine çevrede bulunanlar da taciz iddiası üzerine Sait E.'ye linç girişiminde bulundu.
Gözaltına alındılar
İhbarla gelen polis ekipleri Ergün E. ile Sait E.'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Sait E., iftiraya uğradığını belirterek Ergün E. ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin, cep telefonu kamerasına yansıyan linç girişimiyle ilgili incelemesi sürüyor.