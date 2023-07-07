Şanlıurfa'da yangın paniği! Eşyalar kullanılamaz hale geldi

İHA
Şanlıurfa'da panik anları yaşandı.
Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nden dumanlar yükseldi.
Yaşanan olayda, 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri dışarı çıktı
Pencereden dışarıya kadar yükselen alev ve dumanlar, üst katları da etkiledi.
Yangını fark eden apartman sakinleri, korku ve panik içerisinde kendilerini sokağa attı.
Eşyalar kullanılamaz hale geldi
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar küle döndü.