Şanlıurfa'da yangın paniği! Eşyalar kullanılamaz hale geldi
İHA

Şanlıurfa'da panik anları yaşandı.

Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nden dumanlar yükseldi.

Yaşanan olayda, 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Apartman sakinleri dışarı çıktı

Pencereden dışarıya kadar yükselen alev ve dumanlar, üst katları da etkiledi.

Yangını fark eden apartman sakinleri, korku ve panik içerisinde kendilerini sokağa attı.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar küle döndü.

Şanlıurfa'da yangın paniği! Eşyalar kullanılamaz hale geldi