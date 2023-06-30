Şanlıurfa'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı Şanlıurfa'da anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı, yaralanan 3 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'ndeki anız yangını ihbarına giden Esat Çiçeklidağ'ın kullandığı yangın müdahale aracı Beşyamaç Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte Engin Direk ve Abdülkadir Sayan adlı itfaiye erleri yaralandı.

Dürücünün durumu ağır

Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü Esat Çiçeklidağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.