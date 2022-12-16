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    Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti

    Halfeti'de, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verilen evlerde yaşayanlar ile ekipler arasında arbede çıktı.
    • 16.12.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 15:43
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    Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti

    Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bitek Mahallesi’nde, tapusu olmayan evlerin yıkımı için karar aldı.

    Bunun için tahliye kararı alan belediye ekipleri, ev sahiplerine süre verdi. Ancak, verilen sürede evler boşaltılmadı.

    DHA'nın haberine göre evlerin yıkımı için bugün ekipler iş makineleriyle mahalleye geldi. Evlerinin yıkılmasını istemeyenler, bir süre ekiplerle görüştü, sonuç alamayınca da bahçe duvarlarının üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalıştı.

    Görevlilerin uyarılarına rağmen dağılmayan grup ile yıkım ekipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü.

    Tazyikli su ile müdahale

    Bu sırada önlem amaçlı bölgede bulunan jandarma ekipleri, zırhlı araçtan yıkıma engel olmak isteyen gruba tazyikli su sıktı.

    Jandarmalar daha sonra uyarılara rağmen gerginliği sürdürenleri, cop kullanarak alandan uzaklaştırdı.

    O anlar kamerada

    Ancak, bölgeden ayrılmayan grup, kış mevsimi dolayısıyla süre tanınmasını istedi.

    Yapılan görüşmelerin ardından, yıkım ertelendi. Yaşanan gerginlik ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti VİDEO

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #1

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #2

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #3

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #4

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #5

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #6

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #7

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #8

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #9

    Şanlıurfa da yıkım gerginliği: Jandarma müdahale etti #10


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