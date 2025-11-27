Şanlıurfa'da yol denetimi: 1 ton kaçak et ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin-Viranşehir yol güzergahında gerçekleştirilen yol denetiminde, Viranşehir Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli birlikte hareket etti. Denetim sırasında, steril şartlara uygun olmayan ve belgesiz hayvansal ürün nakli yapan bir sevk aracı tespit edildi.

42 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Durdurulan araçta yapılan incelemede, nakil aracının hijyen kurallarına uymadığı ve termokinli özellik taşımadığı belirlendi. Bu kapsamda, ilgili şahıslara 5996 Sayılı Kanun kapsamında 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.

KAÇAK ETLER İMHA EDİLDİ

Denetimde ele geçirilen yaklaşık 1 ton kaçak et, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.