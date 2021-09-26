Şanlıurfa'da yol tartışması cinayetle bitti

Yakınının düğününe giden Veysel Turmak, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Halil Demirkan tarafından silahla öldürüldü.

Şanlıurfa'nın Köylükent Mahallesi'nde bir yakınının düğününe katılmak için otomobilini süsleyerek trafiğe çıkan Veysel Turmak, Halil Demirkan adlı sürücüyle 'yol verme' tartışması yaşadı.

Tartışma sürücülerin araçlardan inmesiyle alevlendi.

SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Veysel Turmak, tabancasını çıkarıp Demirkan'ı ayağından yaraladı. Demirkan da üzerindeki tabancayla Turmak’a peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Turmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobiline binerek olay yerinden kaçan Demirkan, tedavi için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına aldı.

KATİLE TUTUKLAMA

Demirkan, tartışmada ilk olarak kendisinin yaralandığını, ruhsatlı tabancasıyla kendisini korumak için Turmak’a ateş açtığını ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirkan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.