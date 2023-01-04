Trafikte 'yol verme' meselesinden iki sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa’nın Atatürk Bulvarı'nda isimleri öğrenilemeyen iki sürücü, öğle saatlerinde trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA’nın haberine göre sürücüler, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kornalı tepki

Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden iki sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.

Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa’da ‘yol verme’ kavgası ViDEO