Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 2 yaralı, 22 gözaltı

Trafikte tır sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme kavgasıyla denetim noktasının savaş alanına dönmesi üzerine ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine otomobille gelen Musa Öz ile saman yüklü tır sürücüsü Mehmet Kesik arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yol boyunca birbirlerini durdurmaya çalışan sürücülerden Musa Öz, iddiaya göre, telefonla yakınlarına haber verip, tırı kent girişinde durdurmak istedi.

Öz'ün çok sayıda yakını, polis uygulama noktasının da bulunduğu kent girişinde tırı bekledi.

Uygulama noktasında kavga ettiler

Tır sürücüsü Kesik, uygulama noktasında yavaşlayarak durmak isterken, bölgede bekleyenler de tabancalarla ateş açtı. Araçtan inen Kesik ile Öz kavgaya tutuştu.

Çok sayıda ekip geldi

Polis ekiplerinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesinin ardından terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da yol verme kavgasına 22 gözaltı VİDEO



Sürücüler yaralandı

Zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş açıp grubu dağıttı.

Olayda tabancalardan çıkan mermilerin hedefi olan tır sürücüsü Mehmet Kesik ile darbedilen otomobil sürücüsü Musa Öz yaralandı.

22 şüpheli gözaltına alındı

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede inceleme yapıldı

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













