AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'nın ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra sürücülerin yakınlarının da karıştığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 YARALI

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada F.B., V.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.